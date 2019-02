Novo presidente da ALPB vai implantar ponto eletrônico: “Mais transparência”

Assim que tomou posse como presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, o deputado Estadual Adriano Galdino (PSB), declarou que vai trabalhar pela transparência das ações e dos recursos que provém o parlamento paraibano.

– Meu projeto é transparência. Vou publicar tudo, quanto vem, quanto vai e para o quê e para quem é. Vamos implantar ponto eletrônico, para que cada vez mais este Poder tenha respaldo do povo – declarou o presidente.

Ao comentar sobre a eleição para presidir a Casa de Epitácio Pessoa, também no 2º Biênio, Adriano afirmou que política é uma missão de democracia e que mesmo sem apoio do Governo do Estado obteve 23 votos, contra 13, mostrando que as ações dele sempre foram de censo comum em cumprir o regimento, garantindo a todos os parlamentares o direito de exercerem os mandatos com igualdade.

Enfático, Adriano disse que permanece fiel ao projeto político do PSB, não pretendendo deixar a legenda, acreditando que vai haver o entendimento por parte do governador João Azevêdo, por estar claro que ele, como qualquer outro, tinha o direito de disputar legitimamente a presidência da ALPB.

Veja o vídeo: