Novo líder da oposição diz estar pronto para fazer o contraponto na CMCG

O novo líder da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Bruno Faustino, afirmou que está preparado para fazer o contraponto na Casa de Félix Araújo na legislatura que se inicia na próxima terça-feira, 5.

O parlamentar acredita que com coerência política e boa vontade, bem como a ajuda dos colegas de bancada, irá ajudar o município, pois frisou que todo governo só melhora se houver uma oposição atuante e que faça as cobranças devidas.

– Precisamos ver os assuntos mais importantes da nossa cidade e entregar as políticas públicas à população – explanou.

Bruno também falou sobre a relação com a presidente da Casa, vereadora Ivonete Ludgério (PSD), afirmando que todas as vezes que solicitou discutir as questões da Câmara com ela foi atendido.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta quinta-feira, 31