Novo Comandante do 10º BPM apoia decreto de posse de armas

O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar em Campina Grande, tenente-coronel Francimar Vieira, concedeu, nesta sexta-feira (01), entrevista à Rádio Cariri FM, onde falou sobre várias questões polêmicas que prometem ser votadas este ano pelo Supremo Tribunal Federal e que envolvem, também, a segurança pública.

A autoridade policial vê com preocupação, por exemplo, a possível legalização de algumas drogas para o uso recreativo, o que considera um risco.

– A droga por si só é um mal e o consumo liberado irá aumentar a violência. Não acho que liberar vai ajudar em nada – ponderou.

Em relação à prisão em segunda instância, pauta que será votada pela Suprema Corte, o tenente-coronel afirmou ser um problema grave de segurança.

Francimar também comentou sobre a liberação da posse de armas, tema polêmico e que tem dividido opiniões entre as autoridades policiais.

Ao contrário do recém empossado comandante regional da Polícia Militar, Arilson Valério, que se opõe ao decreto de liberação de armas concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), Francimar acredita que a medida irá ajudar a população e, consequentemente, a Polícia.

– Sou a favor da posse de arma, para que o cidadão tenha o direito de se proteger e proteger sua família. É preciso seguir critérios rígidos para isso e o cidadão tem que ter capacidade técnica e psicológica para portar uma arma – referendou.

Vieira Lins acrescentou ainda que os crimes patrimoniais lideram as ocorrências em Campina Grande, principalmente o roubo de celulares.

Ele concluiu a entrevista afirmando que não é fácil fazer parte da Polícia e ressaltou a importância de prestar queixa dos casos de violência.

Histórico:

O tenente-coronel Francimar Vieira Lins assumiu o cargo de comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar da Paraíba em janeiro deste ano, com a posse do governador João Azevêdo.

Antes disso, atuava como subcomandante do 5º BPM.

O 10º BPM está localizado no bairro do Catolé, próximo ao Shopping Luiza Motta, e é formado por 1 capitão, 2 tenentes, além de praças, sargentos e soldados.

As informações foram veiculadas na rádio Cariri FM (101.1).