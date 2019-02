Nova presidente da CCJ na ALPB revela suas características e o que deseja fazer

A deputada estadual Pollyanna Dutra (PSB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa, afirmou que se sente preparada para assumir a comissão e que vai levar a força da mulher sertaneja para os debates na casa.

Ela frisou que consegue dialogar com todos na Assembleia e que está feliz com o desafio que lhe foi atribuído no novo mandato.

Pollyanna comentou que possui o pensamento voltado para o desenvolvimento da Paraíba e classificou que sua atuação está dentro da nova política.

– Eu trago essas características do Sertão, acima de tudo ser forte, mulher. E essa fortaleza que me trouxe aqui para esta casa, se eu não tivesse coragem e determinação, não estaria aqui. Faço parte dessa nova geração de políticos que quer ver a Paraíba crescendo. Eu transito bem na casa, dialogo com lados extremos. Quero fazer essa mediação e quero fazer esse ponto de equilíbrio – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM