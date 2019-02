Nossa Energia vai trocar lâmpadas de consumidores de vários municípios este mês

Para ter direito ao benefício é preciso levar as lâmpadas que serão substituídas e os documentos originais (identidade, CPF e última conta de energia paga).

Além disso, o projeto vai beneficiar a população dos municípios com palestras educativas e sessões de cinema em praça pública. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, que cede os filmes exibidos. O Nossa Energia é parte do Programa de Eficiência Energética da Aneel.