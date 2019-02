“Não podemos excluir Campina Grande do mapa geopolítico da Paraíba”, diz vereador

O vereador João Dantas (PSD) afirmou que apoia a iniciativa da vereadora Ivonete Ludgério (PSD) de convocar audiência junto ao governo do Estado e destacou que não se pode admitir que Campina Grande seja deixada de lado como, segundo ele, foi feito no governo de Ricardo Coutinho (PSB).

– Acho que a Câmara deve sim buscar o governo do Estado. Somos testemunhas do que aconteceu no governo passado, sobretudo no que diz respeito à saúde. O governo deixou de repassar recursos para a Saúde. Quem sabe, o governador João Azevêdo não venha com outra mentalidade? Não podemos excluir Campina Grande do mapa geopolítico da Paraíba no que diz respeito ao governo estadual – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM