“Não perde o brilho”, diz presidente da CMCG sobre ausência de prefeito

“Não perde o brilho, pois estarei lá linda e maravilhosa”. É o que afirmou a presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD), ao tratar do anúncio da ausência do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) no início dos trabalhos Legislativos da Casa, que acontecerá nesta terça-feira, 5.

Conforme Ivonete, o prefeito já havia lhe informado sobre a ausência por estar com uma forte virose e destacou que dispensou a ida de um secretário para substituí-lo, por entender que a presença do gestor é indispensável e que marcará uma outra data para que isso aconteça.

– Nós estamos apenas iniciando os trabalhos legislativos e com certeza estará tudo na paz. Vamos adiantar a escolha das comissões permanentes da Casa – explanou.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM