Na Paraíba, Sedh apresenta novas diretrizes para execução do Programa Leite

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) reuniu, na manhã desta terça-feira (19), os representantes das usinas de beneficiamento que fornecem leite para o Programa Leite da Paraíba.

O principal objetivo do encontro foi apresentar as diretrizes para funcionamento do programa no ano de 2019.

Na ocasião, a secretária do Desenvolvimento Humano, Gilvaneide Nunes, destacou que a Paraíba vem tecendo esforços na defesa do programa e que uma das metas do Governo do Estado é a continuidade de sua execução, beneficiando os pequenos agricultores do Estado. Participaram da reunião representantes das 10 usinas cadastradas.

O Leite da Paraíba é um programa de grande alcance social, que tem a responsabilidade de distribuir leite para as famílias de baixa renda.

Na Paraíba, atualmente são 81 municípios contemplados, beneficiando aproximadamente 30.000 famílias. Estão envolvidos no processo de produção e distribuição cerca de 1.300 produtores e 10 usinas de laticínios cadastradas.

Tatiane Matias Campos, gerente executiva de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedh, explicou que o leite é distribuído por meio de entidades socioassistenciais regularizadas e credenciadas como: Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), creches, escolas, hospitais.

“Uma parte do leite é consumida pela instituição e outra é repassada para pessoas físicas beneficiárias do Programa Bolsa Família”, acrescentou.

Everaldo Cadena, responsável por um laticínio da cidade de Zabelê, destacou o sucesso do programa na Paraíba.

“Através do programa, foi fortalecida a bacia leiteira caprina no Cariri Ocidental e abriu uma oportunidade para transformar o Estado da Paraíba em um dos maiores produtores de leite. O programa gera emprego, traz sustentabilidade econômica, e ainda tem um desempenho social enorme, pois beneficia diretamente pessoas que precisam do leite para sobrevivência”, ressaltou.

A reunião ainda detalhou informações sobre a renovação do convênio junto ao Ministério da Cidadania, as alterações no calendário de pagamento, o aumento das cotas, o modelo da nova ficha de acompanhamento e o novo Sistema de Informação do Leite.

Apresentou também o novo organograma da Sedh, que trouxe maior suporte ao programa com inserção de novos técnicos e a criação de uma diretoria para a gestão da Segurança Alimentar e Nutricional.