Muriçoquinhas do Miramar e Bloco da Melhor Idade animam foliões de todas as idades

O saudosismo e a tradição dos antigos carnavais do Bloco da Melhor Idade e a inocência dos pequenos foliões das Muriçoquinhas do Miramar se reuniram na tarde desta segunda-feira (26). O encontro de gerações faz parte do Carnaval de Boa 2019, que conta com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

A madrinha 2019 do Bloco da Melhor Idade, a vereadora Helena Holanda, falou da emoção e da importância de manter a tradição no Carnaval, mas olhando e unimdo aos foliões das futuras gerações.

“Aqui se encontra o começo e a continuidade do Folia de Rua. É com muita alegria, disposição e orgulho que há mais de 20 anos estamos nessa vibração, brincando um Carnaval animado, mas com a pureza e inocência das crianças”, destacou.

A família de Maria das Graças Alves, não perde o Muriçoquinhas do Miramar. Ela levou os filhos Bianca, 9 anos, e Arthur, 5 anos, para curtir a festa.

“Desde pequeninhos, eu e meu marido trazemos as crianças. É um momento de muita alegria expectativa para eles. Desde a escolha da fantasia, preparação e vinda eles ficam num pé só. Embora seja uma multidão e a gente tenha que ter cuidado e estar atenta a tudo, a festa é muito tranquila e familiar. Nós amamos”, declarou.

Já a dona Inês Albuquerque de Oliveira, 84 anos, é foliã do Bloco da Melhor Idade, há 13 anos, desde que foi fundado por Creuza Pires, em 1992. “Sou a foliã número 1 do bloco. Amo o Carnaval desde menininha e todo ano me preparo para estar aqui e agora a gente vem brilhar e mostrar para essa criançada a história de muitos carnavais. Eu peço a Deus que Jesus abençoe e dê muita alegria para que elas cheguem à minha idade com a mesma saúde e disposição que eu tenho”, revelou.

Atrações – Com a Orquestra Gambiarra do Frevo e Splok, Renata Arruda, Castelo Encantado, Banda Planeta Mágico, a Barca Maluca, Bira Delgado, Paulo Barreto, Ivan Martins, a folia foi garantida.

Apoio da PMJP – A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) mobilizou diversas secretarias para garantir a infraestrutura e todas as condições necessárias para o sucesso dos desfiles de blocos e shows do Folia de Rua. A Guarda Municipal está com efetivo de 180 homens.

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) atua com sete equipes de fiscalização, enquanto a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está com aproximadamente 200 agentes atuando no antes, durante e após a programação das festas.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), disciplinando o comércio ambulante, além da Secretaria de Turismo também já iniciou um trabalho voltado especificamente para o período da Folia de Rua e Carnaval. Uma equipe está fiscalizando os hotéis e pousadas da cidade no intuito de coibir ou identificar casos de abuso sexual a crianças e adolescentes.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) de João Pessoa montou um plano operacional especial para atendimento nas festividades carnavalescas de 2019.

Os foliões que forem aproveitar os blocos do Folia de Rua e o Carnaval Tradição terão à sua disposição 68 profissionais e 14 Unidades de Suporte Básico de Vida (USB), duas Unidades de Suporte Avançado de Vida (USA), quatro motolâncias e cinco carros de apoio logístico.

Por sua vez, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai disponibilizar 120 agentes de mobilidade que estarão em pontos estratégicos de bloqueio para disciplinar o trânsito. Além dos agentes em locais fixos, serão mais 32 motociclistas e oito viaturas monitorando todo o entorno do trecho dos desfiles.

Também estarão de plantão equipes da Divisão de Sistema Viário (DSV) para atender urgências relativas aos semáforos nos locais das apresentações dos blocos que antecedem o Carnaval.