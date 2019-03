Muriçocas retornam às origens e folia segue nesta quinta com mais cinco blocos

Cinco blocos desfilam por diversos pontos da Capital, nesta quinta-feira (28), dentro da programação do Folia de Rua. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e faz parte do Carnaval de Boa, que se estende até o dia 03.

Na noite desta quarta-feira (27), o bloco Muriçocas do Miramar, considerado um dos mais tradicionais da cidade, fez um desfile de volta as origens – resgatando a tradição do carnaval de rua, com direito a shows em três pólos diferentes e apresentações de grupos de frevo, forró, maracatu e da consagrada cantora Elba Ramalho.

“Eu sempre acompanhei a história desse bloco, mesmo não morando aqui, e fico muito honrada sempre que sou convidada a participar. Eu conheço a tradição das Muriçocas, de fazer o carnaval de rua, com as orquestras de frevo, os grupos de cultura popular, assim como acontece com os nossos irmãos pernambucanos. Sou muito grata ao mestre Fuba, a cidade de João Pessoa”, disse Elba Ramalho, que está comemorando 40 anos de carreira e também foi homenageada especial das Muriçocas do Miramar.

O tradicional desfile dos estandartes pelas ruas do Miramar marcou o início da festa, que depois seguiu nos polos festivos. Na Praça das Muriçocas, o grupo Os Gonzagas animou os foliões com muito forró.

Já os artistas Ramon Schnayder e Beto Movimento puxaram dois trios, do Miramar até o Busto de Tamandaré. No palco principal, montado no fim da Avenida Tito Silva, Fuba fez um show que reuniu diferentes gerações de cantores paraibanos – a consagrada Renata Arruda, a irreverente Val Donato e os novos Madu Ayá e Tony Leo.

“Eu não tenho dúvidas de que esse é o melhor formato”, disse Fuba se referindo à nova proposta das Muriçocas. “Esse primeiro ano é de experiência, mas queremos consolidar nos próximos anos colocando palcos em vários pontos, com atrações de todos os gêneros musicais e a participação dos grupos de cultura popular e as orquestras de frevo fazendo a festa no chão, Carnaval é isso. O nosso compromisso é com a cultura, buscando sempre se reinventar, e não se prender a um formato que eu acho que já está ultrapassado”, concluiu Fuba.

E as Muriçocas contagiou tanto foliões acostumados a acompanhar o bloco de outros carnavais como foliões de primeira viagem, como no caso dos amigos Carlos Afonso, que é chileno, a gaúcha Carla Broculli e o catarinense Alberto Santos.

O trio tem em comum a paixão pelo Carnaval, a profissão de palhaço e agora o carinho por João Pessoa. Carlos Afonso conta que eles se reuniram em Itaparica, na Bahia, com a missão de viajar até a Capital para conhecer as Muriçocas. O bloco não decepcionou.

“Que festa linda! O povo muito animado, hospitaleiro, a cidade muito bonita. Ta valendo a pena todo esforço que fizemos, de viajar de Kombi, tendo muitos problemas durante a viagem. Vamos ficar aqui para conhecer as praias e aproveitar mais um pouco do Carnaval até partir parta outros lugares, mas as Muriçocas realmente me encantou”, disse o folião chileno.

Apoio da PMJP – A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) mobilizou diversas secretarias para garantir a infraestrutura e todas as condições necessárias durante o Carnaval de Boa, que envolve as Muriçocas do Miramar e o Folia de Rua.

A Guarda Municipal com efetivo de 180 homens. A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) atuando com sete equipes de fiscalização, enquanto a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está com aproximadamente 200 agentes atuando no antes, durante e após a programação do Carnaval de Boa.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com equipes para disciplinar o comércio ambulante, além da Secretaria de Turismo também com trabalho voltado especificamente para o período da Folia de Rua e Carnaval. Uma equipe está fiscalizando os hotéis e pousadas da cidade no intuito de coibir ou identificar casos de abuso sexual a crianças e adolescentes.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) de João Pessoa montou um plano operacional especial para atendimento nas festividades carnavalescas de 2019.

Os foliões que forem aproveitar os blocos do Folia de Rua e o Carnaval Tradição terão à sua disposição 68 profissionais e 14 Unidades de Suporte Básico de Vida (USB), duas Unidades de Suporte Avançado de Vida (USA), quatro motolâncias e cinco carros de apoio logístico.

Por sua vez, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai disponibilizar 120 agentes de mobilidade que estarão em pontos estratégicos de bloqueio para disciplinar o trânsito.

Além dos agentes em locais fixos, serão mais 32 motociclistas e oito viaturas monitorando todo o entorno do trecho dos desfiles. Também estarão de plantão equipes da Divisão de Sistema Viário (DSV) para atender urgências relativas aos semáforos nos locais das apresentações dos blocos que antecedem o Carnaval.