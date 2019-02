Municípios da Paraíba registram chuvas de altos índices pluviométricos

Em entrevista à Rádio CBN, a meteorologista Marle Bandeira, da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), explicou que fevereiro é o mês que marca o início do período chuvoso das regiões do Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão.

– Tivemos chuvas bastante significativas nesse final de semana, na região do Cariri posso até destacar Santo André, que choveu 88,5 mm, mas de ontem para hoje aquela região do Curimataú foi a mais beneficiada com as chuvas – explicou.

Segundo Marle, os destaques das últimas 24 horas com maior índice no Estado são dos municípios de Nova Floresta, com 181,5 mm, e Cuité, com 123,2 mm.

A meteorologista destacou que as previsões são de que as chuvas continuem por todo o Estado e não descarta a possibilidade de algum evento meteorológico mais intenso devido à instabilidade climática na atmosfera.

– Inclusive a Aesa hoje já emitiu um aviso meteorológico, principalmente para a faixa litorânea, podendo ocorrer algum evento localizado mais forte, como também se estender para as demais regiões do Estado – disse.

Ainda segundo Marle, alguns efeitos climáticos, como a configuração dos ventos em baixos e médios níveis da atmosfera e as altas temperaturas, são os principais responsáveis pelo aumento considerável das nuvens, causando assim, chuvas intensas e rajadas de vento.

Por fim, a meteorologista explicou que ainda é cedo para falar sobre as chuvas no período do inverno, mas ressalta que é possível que sejam registradas chuvas além da média.

– A previsão é de chuvas dentro da média, podendo em um local ou outro uma chuva mais forte e ficar acima da média – finalizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio CBN