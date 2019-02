Multidão acompanha abertura do Folia de Rua em João Pessoa

João Pessoa, a Cidade Criativa da Unesco, abriu oficialmente a Folia de Rua na noite dessa quinta-feira (21) em um show acompanhado por uma multidão no Ponto de Cem Réis. Embalados pelos shows da Orquestra Splok, da banda Fulô Mimosa e da cantora Márcia Fellipe, os foliões abriram alas para as prévias-carnavalescas da Capital em grande estilo.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e faz parte do Carnaval de Boa 2019, cuja programação se estende até o próximo dia 3 de março.

Nesta edição, o Carnaval de Boa homenageia o cantor e músico paraibano Jackson do Pandeiro – considerado um dos grandes gênios da Música Popular Brasileira. Ao longo de toda a programação, dezenas de blocos irão percorrer diversos pontos de João Pessoa, fazendo a alegria de milhares de foliões e prometendo manter a tradição da cidade de fazer uma das melhores prévias carnavalescas do País, como destaca o prefeito Luciano Cartaxo.

“A Prefeitura tem sido uma parceira das festas do Folia de Rua e do Carnaval Tradição, que fazem parte da história, da nossa cultura e também um momento importante de fortalecer o turismo de nossa cidade criativa. O apoio da Prefeitura é fundamental para valorizarmos nossas tradições e garantir todo o suporte para a boa realização da festa, que também acontece de forma descentralizada nos bairros, reconhecendo a importância desta tradição de nosso povo”, afirmou o prefeito.

O público aprovou cada atração da noite de abertura do Folia de Rua. A cantora Márcia Fellipe subiu ao palco e cantou os grandes sucessos da sua carreira, o que contagiou quem foi ao Ponto de Cem Réis – que estava lotado mesmo sendo uma noite de quinta-feira. “É maravilhoso volta a solo paraibano, ainda mais na Capital. Participar da abertura da folia, ser convidada, pra mim é uma honra muito grande, uma alegria. Obrigada de verdade pela credibilidade, pelo carinho, por acreditar no meu trabalho”, agradeceu Márcia Fellipe.

Durante os shows, os foliões entraram no clima das canções carnavalescas – frevo, marchinhas e músicas populares -, para fazer uma linda festa, que contou com a presença de famílias, crianças e muitos turistas.

Um grupo de cinco pessoas de Recife veio só para a abertura do Folia de Rua. Ana Carla Pontes era uma das mais animadas. “O Carnaval de João Pessoa está crescendo muito, a cada ano a gente vê os blocos arrastando multidões. Como somos vizinhos e gostamos muito de folia, aproveitamos para curtir a abertura das prévias daqui”, disse a foliã.

“Viemos hoje e vamos voltar com toda certeza”, garantiu Joseane Freitas, outra integrante do grupo de pernambucanas.

O ambiente tranquilo fez o comerciante Juarez Vicente prestigiar os shows com seus dois filhos, Alan e Eduardo, de 10 e 13 anos, respectivamente. “É uma festa popular que todo mundo deve aproveitar, tomando todos os cuidados, claro, mas sem receios, porque tá muito seguro e sem tumulto”, afirmou.

Nessa primeira noite de evento ainda desfilaram os blocos Anjo Azul, Piratas dos Bancários, Pinguim, Jaguaribe Folia, Maluco Beleza, Bloco da Cueca e Confete e Serpentina.

Com aproximadamente quarenta blocos, o Folia Rua vai até o dia 3 de março com desfiles diários em vários bairros da Capital e contará com grandes atrações, a exemplo de Elba Ramalho e Bell Marques. A programação completa pode ser conferida no endereço eletrônico www.joaopessoa.pb.gov.br/carnavaldeboa/