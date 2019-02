Mulheres têm acesso a mais de 7 mil exames por mês na rede municipal de saúde de JP

A rede municipal de saúde da Prefeitura de João Pessoa oferta uma média mensal de 7.450 exames a mulheres e dispõe um cuidado contínuo com diversos serviços, que vão desde a atenção primária até a alta complexidade.

São exames especializados como colposcopia, mamografia e ultrassonografia de mama, pélvica, obstétrica e transvaginal, que estão disponíveis nas Policlínicas Municipais, localizadas nos bairros de Jaguaribe, Mangabeira e Cristo, Radiomed e Hospitais: Padre Zé, São Vicente, Santa Isabel e Hospital Universitário.

“Desse total, 5.200 são exames de mamografia que ofertamos mensalmente às nossas usuárias para que elas não fiquem dependentes da campanha outubro rosa para realizar esse tipo de exame. Essas mamografias podem ser realizadas nos hospitais São Vicente de Paula e Napoleão Laureano e no Centro de Diagnóstico do Câncer (CDC)”, reforça a Coordenadora da Saúde da Mulher, Amanda Romera.

As ações e serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ao público feminino são baseados na Política de Atenção Integral de Atenção à Saúde das Mulheres (PNAISM), do Ministério da Saúde, que foca nos eixos prioritários da Rede Cegonha, Rede Oncológica e a Atenção Clínico-Ginecológica, como assistência ao pré-natal, incentivo ao parto natural e a redução do número de cesáreas, redução da mortalidade materna, enfrentamento da violência contra a mulher, planejamento familiar, entre outras ações que funcionam de forma integrada entre a Atenção Básica, Atenção Especializada e Rede Hospitalar da Secretaria.

“Os serviços e exames são ofertados na rede própria e conveniada e, para ter acesso, a usuária deve passar pela atenção primária, com o atendimento nas Unidades de Saúde da Família, onde será encaminhada aos serviços e consultas especializados, sempre que necessário”, explica Amanda Romera.

Rede Cegonha – É a rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.

Na Rede Municipal, os serviços da Rede Cegonha incluem o planejamento reprodutivo, atenção obstétrica e atenção às situações de abortamento.

Dentro desses serviços, a usuária tem acesso à distribuição de anticoncepcionais orais e injetáveis, colocação do dispositivo intrauterino (DIU), laqueadura tubária e vasectomia para os parceiros, acompanhamento das gestações, tanto de risco habitual quanto as de alto risco.

Rede de Atenção Oncológica – Oferta serviços e exames para a prevenção, tratamento e controle do câncer de colo de útero e prevenção, tratamento e reabilitação após o câncer de mama. Com relação ao câncer de colo de útero, os serviços são: coleta de citopatológico de colo de útero, colposcopia, exerese da zona de transformação do colo uterino – CAF e biópsia, e tratamento cirúrgico, quimioterapia e radioterapia.

Já os direcionados ao diagnóstico, prevenção, controle e reabilitação do câncer de colo de mama são: exame clínico das mamas, atendimento com mastologista, ultrassonografia mamária, mamografia, punção aspirativa por agulha fina (PAAF) e biópsia, punção por agulha grossa (PAG) e biópsia, tratamento cirúrgico, quimioterapia e radioterapia e cirurgia plástica reparadora.

Atenção Clínico-ginecológica – São as ações voltadas ao acompanhamento do climatério e menopausa, à prevenção, tratamento e controle das infecções sexualmente transmissíveis (IST), Aids e hepatites virais às vítimas de violência e às populações vulneráveis e específicas.

Dentro desse eixo são ofertados serviços como testes rápidos, sorologias e tratamento e acompanhamento médico em casos de IST, métodos contraceptivos de emergência e profilaxia pós-exposição, em casos de atendimento às vítimas de violência, atendimento em urgências ginecológicas e tratamento cirúrgico quando necessário, além de acompanhamento médico nos serviços de atenção a saúde.