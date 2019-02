Mulher é detida ao tentar entrar com droga em presídio de Campina

Uma mulher de 30 anos foi detida em flagrante, ontem pela manhã, tentando entrar no Presídio do Serrotão, em Campina Grande, com 104 gramas de cocaína, dentro de rolos de papel higiênico.

De acordo com a direção da unidade prisional, a mulher foi detida pelos agentes penitenciários durante a revista para a visita familiar.

Segundo a polícia, a droga que estava nos rolos de papel higiênico seria entregue ao companheiro dela, que está preso.