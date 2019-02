Movimentos sociais organizam protesto contra a reforma da Previdência

No mesmo dia em que o projeto de reforma da Previdência do governo Bolsonaro será enviado ao Congresso Nacional, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab) vai promover uma manifestação em Campina Grande.

O encontro, marcado para quarta-feira (20), segundo o diretor de Comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá, é um “momento não apenas dos sindicatos”.

“É o momento do povo brasileiro questionar o modelo de reforma proposto”, explicou.

A proposta ainda não foi apresentada com detalhes, mas os pontos revelados até agora são a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.

A esse dado, Maracajá classificou como muito nocivo e reafirmou a frase do presidente Bolsonaro de que é “algo criminoso”.

“Em campanha, Bolsonaro asseverou que a idade mínima de 65 anos era algo criminoso. De fato é. O Brasil tem uma expectativa de vida algo em torno de 73 anos, mas a gente sabe que ela é uma média. Você não encontra nos rincões do Brasil expectativa de vida assim”, afirmou.

A concentração para o protesto será a partir das nove horas da manhã na Praça da Bandeira, Centro da cidade.

Com a reforma, o governo calcula que será feita uma economia de R$ 800 bilhões a R$ 1 trilhão nos próximos dez anos.

Por se tratar de um Projeto de Emenda à Constituição (PEC), a reforma da Previdência precisa ser votada em dois turnos na Câmara e no Senado por maioria absoluta.

“Só temos alguma chance de reverter esses ataques, essa mazela ou essa história de dividir prejuízo… Só temos uma chance [de reverter isso] se a gente tiver a capacidade de se unir, assim como estão fazendo os franceses”, afirmou Maracajá.

Na França, o movimento dos ‘Coletes Amarelos’ está a 14 sábados consecutivos em protesto.

A mobilização começou contra o aumento no preço dos combustíveis, mas cresceu e se transformou numa revolta contra as políticas do governo Emmanuel Macron.