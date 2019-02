Moto roubada é apreendida e homem é preso suspeito de receptação em Alagoa Grande

Da Redação com Ascom. Publicado em 23 de fevereiro de 2019 às 9:29.

O comandante do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Gilberto, e o subcomandante, tenente-coronel Brandão, realizavam rondas pela área do Batalhão na manhã desta sexta-feira (22), quando, no Distrito de Canafístula, em Alagoa Grande, visualizaram um homem em uma moto em atitude suspeita.

Ao realizarem a abordagem, constataram que o veículo possuía restrição de roubo ou furto. A guarnição policial de Juarez Távora, comandada pelo cabo Edinaldo, foi acionada para prestar apoio à ocorrência e a moto, juntamente com o suspeito, foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil.