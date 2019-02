Moradores temem o rompimento de barragem na Paraíba

Moradores do município de Sousa, no Sertão paraibano, estão temerosos quando a situação do açude de São Gonçalo, que abastece a cidade.

Isso porque uma obra de um dique, que está sendo realizada no sangradouro para adaptar o açude à transposição está a mais de um ano sem sua conclusão.

Para que o serviço fosse realizado, uma barreira de contenção foi construída temporariamente para impedir a saída da água do manancial, que atualmente está com 30% da capacidade máxima de armazenamento de água.

A obra se arrasta há dois anos por falta de repasses de recursos do Governo Federal. O temor é que a barreira de contenção se rompa caso haja muita chuva na região.

Uma reunião no Ministério Público conseguiu fechar um acordo e a empresa responsável pela obra se comprometeu a concluir a concretagem do dique até esta sexta e fechar a fenda até o dia 27 deste mês.