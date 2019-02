Mônica Salmaso e o Quinteto da Paraíba se apresentam em Campina Grande

Da Redação com Ascom. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 10:48.

A paulista Mônica Salmaso e o Quinteto da Paraíba fazem show juntos no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande-PB, nesta quinta-feira, dia 14, às 20 horas.

Na apresentação do show “Quinteto Convida”, os artistas fazem um passeio pela canção brasileira com músicas de artistas como Chico Buarque, Edu Lobo e Herivelto Martins.

Mônica se junta ao Quinteto da Paraíba, um quinteto de cordas com técnica de música de câmara e suingue de música popular que tem no Nordeste brasileiro sua mais pura inspiração.

O grupo é formado por Xisto Medeiros (contrabaixo), Ronedilk Dantas (violino), Thiago Formiga (violino), Ulisses Silva (viola) e Nilson Galvão (violoncelo). O arranjo é do maestro Nelson Ayres.

O projeto “Quinteto Convida” começou como um ensaio para um concerto que evoluiu para uma série de apresentações. Entre os artistas convidados estão nomes como Xangai e Zeca Baleiro.

O Quinteto Paraíba faz parte do Departamento de Música do Centro de Comunicação Turismo e Artes da Universidade Federal da Paraíba e foi fundado em 1989.

As pessoas podem saber mais sobre o quinteto assistindo o documentário “O príncipe Alumioso”, que conta a história deles através de depoimentos de ex-integrantes e pessoas influentes na jornada do grupo.

A paulista Mônica Salmaso começou sua carreira na peça “O Concílio do Amor”, dirigida pelo premiado diretor Gabriel Villela em 1989. Em 1995, gravou o CD Afro-sambas, um duo de voz e violão arranjado e produzido pelo violonista Paulo Bellinati, contendo os afro-sambas compostos por Baden Powell e Vinicius de Moraes.

Mônica já participou como cantora convidada em mais de 60 álbuns de vários artistas.

Os ingressos para o show de Mônica Salmaso e o Quinteto da Paraíba custam R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira). O ingresso social custa R$ 35 mais 1 kg de alimento não perecível.

Ingressos antecipados estão sendo vendidos pelo site sympla.com.br.