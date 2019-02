Missa reúne voluntários selecionados e missionários do 22º Crescer 2019

Os voluntários selecionados através de edital para servir na 22ª edição do Crescer 2019 e membros da Comunidade Pio X participaram na noite dessa quarta-feira, 27, da Missa de Envio, realizada na Capela de São Pio X.

Celebrada pelo padre Rodolfo Lucena, coordenador Diocesano da Juventude e Pároco da Igreja de Santo Antônio, a missa reuniu cerca de 300 voluntários e 200 missionários que vão servir no encontro da família católica durante o carnaval.

Segundo o padre Rodolfo Lucena, todos que servirão no encontro precisam estar cheios da graça do Espírito Santo. “Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. O Crescer é um encontro essencialmente para Deus. Mas, a partir dessa adoração a Deus, levar uma mensagem de paz a todas as famílias, todos devem rogar a Deus por forças e alegria para exercer um bom ministério, enquanto voluntários”, complementa.

Edivam Oliveira é um dos voluntários selecionados para servir no encontro deste ano. Ele veio da cidade de Gurjão, no Cariri do estado, e diz que a distância não o impede de buscar força espiritual para ser voluntários nos três dias do encontro.

“Estou abrindo mão de todas as atividades profissionais para servir no Crescer. Eu acredito que este encontro não será apenas das famílias e sim um chamamento para aquelas pessoas que têm no coração o despertar para servir. Meu sentimento é de gratidão a Deus pelo meu sim”, declarou.

Os voluntários do Crescer servirão nas áreas de atendimento ao público, comunicação, apoio logístico, serviços de saúde e liturgia, atuando como ministros extraordinários da comunhão eucarística.

A equipe representa parcela significativa entre os que trabalham para execução das atividades do encontro católico. Para a coordenação do Crescer, seria praticamente impossível realizar um evento, que pode reunir até 50 mil pessoas nos três dias, entre público circulante, sem o apoio dos voluntários.

A 22ª edição do Crescer – o Encontro da Família Católica, promovido pela Comunidade de São Pio X da Diocese de Campina Grande, com o apoio da Prefeitura Municipal acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de março, na casa de shows Spazzio.

Neste ano, o evento abordará o tema “Família – Amor que constrói santuários”, com a proposta de fortalecer as famílias cristãs diante dos desafios da atualidade.