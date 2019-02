Ministra da Agricultura visita Cabaceiras e é acompanhada por deputados paraibanos

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB), liderou uma comitiva de deputados estaduais, que participaram da agenda da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, no município de Cabaceiras, no Cariri paraibano.

A ministra conheceu a experiência do associativismo e do cooperativismo de artesãos em couro e caprinobovinocultores na cidade, que garante produção, emprego e renda para a população local.

Para Adriano Galdino, a vinda da ministra à Paraíba para conhecer a realidade de Cabaceiras é de suma importância, para que os incentivos as iniciativas realizadas na cidade sejam mantidos e ampliados.

“Cabaceiras é exemplo para toda Paraíba e para o Brasil, que é possível conviver com a seca e se desenvolver. Hoje pessoas que deixaram a cidade para trabalhar fora do Estado, estão voltando, porque aqui tem emprego, tem renda e tem qualidade de vida”, afirmou o presidente da Assembleia, destacando que o diálogo com o Governo Federal, em busca de parcerias, é essencial para Paraíba.

Galdino colocou a Assembleia Legislativa à disposição dos cooperados e artesãos para apoiar iniciativas que venham fortalecer o trabalho que já vem sendo realizado na cidade.

A ministra Tereza Cristina, por sua vez, se mostrou muito impressionada com o que o viu, e destacou o fato de Cabaceiras ser o município brasileiro que registra o menor índice pluviométrico, ressaltando que onde poderia se ver miséria e lamento, se encontra emprego, trabalho, renda e produção.

“Aqui temos um exemplo perfeito, que temos que apoiar cada vez mais essa iniciativa e fazer com que ela saia daqui e seja exemplo para outros municípios e outras regiões do Brasil. Isso aqui é um exemplo de sucesso para todo o país”, ressaltou.

A ministra aproveitou a oportunidade para anunciar o fortalecimento de programas do Ministério para incentivar às cooperativas com um novo sistema, o Mais Cooperativismo, que será desenvolvido em parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).

O prefeito da cidade, Tiago Castro (PSB), agradeceu a visita da ministra e chamou a atenção para importância da manutenção e ampliação de políticas de incentivos aos arranjos produtivos locais, como o caso de Cabaceiras, para induzir o desenvolvimento.

Os deputados estaduais João Gonçalves (Podemos), João Henrique (PSDB), Cabo Gilberto (PSL) e Moacir Rodrigues (PSL), também participaram das atividades.

Também estiveram presentes os deputados federais Efraim Filho (DEM), Jullian Lemos (PSL) e Edna Henrique (PSDB), além de prefeitos, vereadores e lideranças da região.