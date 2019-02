Ministério do Turismo emite nota sobre investigação da Operação Fantoche

Ministério do Turismo emitiu uma nota sobre a investigação da Operação Fantoche, que investiga desvios de recursos públicos em contratos de empresas com o órgão através do Sistema S.

Segundo a nota, todos os convênios são datados dos períodos de gestões dos ex-presidentes Lula e Dilma, sendo que desde 2012 não tinha mais sido celebrado nenhum com a inciativa privada.

Veja abaixo a nota na integra.

Todos os convênios investigados pela Polícia Federal são das gestões dos presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff. Desde 2012, o Ministério do Turismo não celebra nenhum convênio com a iniciativa privada, apenas com órgãos públicos. A atual gestão do Ministério do Turismo não assinou nenhum convênio até o momento. Além disso, a Pasta já havia determinado uma auditoria completa em todos os instrumentos de repasse antes mesmo de tomar conhecimento da investigação da Polícia Federal, ação que resultou no cancelamento de um contrato no valor de R$ 1 milhão. O Ministério do Turismo não é alvo das buscas e apreensões da Operação Fantoche e está totalmente à disposição para colaborar com a investigação.