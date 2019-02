Miguel Falabella escreve sitcom para Tom Cavalcante na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Parceiros desde os tempos de Sai de Baixo, que agora vira filme e entra e cartaz a partir de quinta-feira (21), os atores Miguel Falabella, 62, e Tom Cavalcante, 56, poderão ser vistos mais uma vez juntos em cena e não apenas no longa-metragem. De acordo com Falabella, daqui 15 dias ele finaliza a preparação de um projeto, uma sitcom que vai colocar ele próprio e Tom para atuarem juntos como um casal gay.

“Temos planos de fazer um programa na Globo. E queremos fazer ao vivo, num palco, aos moldes do Sai de Baixo”, revela o autor. “Estou terminando de montar a apresentação para vender para a emissora. Não há prazo. Somos nós dois [Miguel e Tom] em uma sitcom bem engraçada. Um casal gay de muitos anos com três filhos héteros adotados”, conta o artista. Desde 2017 que ambos ensaiam um projeto juntos.

Segundo ele, a ideia é que o projeto seja apresentado nas próximas semanas e seja analisado. Ele deve se chamar “Papai e Papai” ou “Morada da Alegria”.

Feliz com a possibilidade de trabalhar com Falabella, Cavalcante conta mais detalhes dos personagens que poderão ser vistos caso a ideia saia do papel e seja aprovada pela emissora. “Eu sou um marido mais ciumento. Ele teve caso com uma mulher e ela aparece na casa deles, para meu desgosto. Há uma confusão grande, pois a mulher o sustenta. Eu não quero saber dessa rapariga”, destaca Tom. Segundo ele, o público não vai lembrar do icônico personagem Pit Bicha, marcado pelas atuações no “Zorra Total”. “Não tem nada a ver, são papéis bem diferentes.”

No Sai de Baixo, Tom interpretava o porteiro trapalhão Ribamar, e Falabella o famoso Caco Antibes. Em cena, ambos adoravam improvisar. Isso também ocorre no filme que entrará em cartaz.

Miguel sempre foi um homem de muitos projetos. Além do sitcom, ele diz preparar o lançamento de seu filme, “Veneza”, para o meio do ano. Já Tom vai para a quarta temporada de seu programa no Multishow, o Multi Tom. “Tenho tido êxito. Voltar a trabalhar com o Miguel é uma honra, ele sempre consegue se reinventar”, finaliza