Mestrado em Ciências Farmacêuticas reabre processo seletivo para turma 2019

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) publicou edital com informações referentes à segunda seleção para preenchimento de vagas remanescentes para turma 2019 do curso de Mestrado.

Esta seleção prevê a abertura de mais quatro vagas, distribuídas nas duas linhas de pesquisas do curso que são, “Desenvolvimento e Controle da Qualidade de Produtos Farmacêuticos”; e “Obtenção e Avaliação da Atividade Biológica de Produtos Naturais, Sintéticos e Biotecnológicos de Interesse Farmacêutico”.

As inscrições para os interessados podem ser efetuadas no período de 7 a 15 de fevereiro, presencial ou no endereço http://scapg.uepb.edu.br, devendo o candidato confirmar a inscrição posteriormente com a entrega dos documento exigidos no edital.

A seleção constará de uma prova escrita, entrevista, e prova de títulos. A prova de conhecimentos específicos será realizada no dia 25 de fevereiro, das 8h às 12h.

A entrevista e entrega dos documentos comprobatórios para a prova de títulos acontecerá no dia 28 do mesmo mês, às 9h, em local a ser informado posteriormente.

A prova de títulos será em 7 de março e o resultado final previsto para ser divulgado no dia 8.

As matrículas para os aprovados serão efetivadas nos dias 11 e 12 de março. Já o início das aulas está marcado para o dia 12.