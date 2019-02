Menina de Campina Grande vira todas as cadeiras no programa The Voice

Da redação com Folhapress. Publicado em 11 de fevereiro de 2019 às 22:16.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Sophia Cruz, de apenas nove anos, foi a primeira criança a se apresentar no último dia de audições “às cegas” do The Voice Kids Brasil neste domingo (10).

Natural de Campina Grande, Sophia apresentou a música “Tutti Frutti”, de Little Richard, bastante lembrada também na versão do cantor Elvis Presley.

Ela conta que aprendeu a música com o pai, que também fala inglês, e por conta da voz, conseguiu fazer com que todos os jurados (Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone e Simaria) virassem as suas cadeiras, pedindo para que a menina integrasse seus times.

“Eu amei essa voz e a escolha da sua música”, disse Leitte, a primeira a virar. No entanto, foi Brown a escolha de Sophia.

Também fizeram virar as três cadeiras a paulista Lavínia Aisar, 14, que cantou “Flashlight”, da cantora inglesa Jessie J. Ela diz cantar desde os três anos e escolheu ficar com Simone e Simaria.

E Claudia Leitte também foi a escolhida da vez com a carioca Isa Lima, 14, que cantou “The Climb” de Miley Cyrus e fez todas as cadeiras virarem.

Dentre outros participantes, se destacaram ainda as irmãs mineiras gêmeas Helen e Heloisa, que se emocionaram durante a apresentação, quando Simone e Simaria viraram a cadeira para elas.

Com as escolhas deste domingo (10), os três jurados fecham a sua equipe e partem para a próxima etapa do reality show musical infantil.