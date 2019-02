Mega acumula e prêmio pode chegar a R$ 32 milhões; confira os números sorteados

Da redação com Folhapress. Publicado em 17 de fevereiro de 2019 às 9:04.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Nenhuma aposta acertou as seis dezenas concurso 2.125 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (16), em São Paulo (SP), foram os seguintes: 01, 31, 44, 46, 53 e 58.

O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 20, é de R$ 32 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 55 apostas ganhadoras, R$ 48.968,88

Quadra – 4 números acertados – 4090 apostas ganhadoras, R$ 940,72

QUINA

O concurso 4.904 da Quina não teve ganhador em seu principal prêmio neste sábado (16). As dezenas sorteadas foram: 07, 45, 57, 58 e 77. No próximo sorteio, dia 18, o prêmio vai ser de R$ 6,3 milhões. Veja o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 88 apostas ganhadoras, R$ 6.264,02

Terno – 3 números acertados – 8086 apostas ganhadoras, R$ 102,51

Duque – 2 números acertados – 189282 apostas ganhadoras, R$ 2,40

TIMEMANIA

Também não teve ganhador no concurso 1.295 da Timemania. Os números sorteados foram: 04, 28, 58, 60, 74, 78 e 80. O “time do coração” foi a Barueri/SP. O próximo sorteio, dia 19, vai pagar o prêmio de R$ 1,9 milhão.

Confira o rateio:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 1 aposta ganhadora, R$ 66.955,07

5 números acertados – 102 apostas ganhadoras, R$ 937,74

4 números acertados – 2173 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 20929 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração – Barueri/SP – 4064 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

Os dois sorteios da Dupla-Sena não tiveram ganhadores e seu principal prêmio neste sábado (16). O concurso de número 1.903 foi realizado em São Paulo (SP). No próximo concurso, dia 19, o prêmio a ser pago vai ser de R$ 1,8 milhão. Veja as dezenas sorteadas e o rateio:

1º sorteio – 06, 16, 20, 25, 27 e 40.

Sena – 6 números acertados – Não houve ganhadores

Quina – 5 números acertados – 13 apostas ganhadoras R$ 4.828,17

Quadra – 4 números acertados – 694 apostas ganhadoras R$ 103,36

Terno – 3 números acertados – 14605 apostas ganhadoras R$ 2,45

2º sorteio – 03, 11, 20, 28, 34 e 35.

Sena – 6 números acertados – Não houve ganhadores

Quina – 5 números acertados – 7 apostas ganhadoras R$ 8.069,94

Quadra – 4 números acertados – 820 apostas ganhadoras R$ 87,47

Terno – 3 números acertados – 16631 apostas ganhadoras R$ 2,15