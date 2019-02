Marina Ruy Barbosa ganha apoio de Leticia Spiller e outros famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Bombardeada nos últimos dias por seu suposto envolvimento na separação dos atores José Loreto, 34, e Débora Nascimento, 33, Marina Ruy Barbosa, 23, tem recebido também uma onda de apoio de artistas e internautas.

Enquanto algumas atrizes como Bruna Marquezine, Thaila Ayla e Giovanna Ewbank deixaram de seguir Marina nas redes sociais, segundo sites noticiosos, após os rumores de que a Marina seria o pivô da separação, outras fizeram questão de ficar do lado da mocinha de “O Sétimo Guardião” (Globo), como o próprio autor da trama, Aguinaldo Silva, que publicou uma foto ao lado da atriz nesta quarta (20).

Leticia Spiller, que também está no elenco da trama, divulgou uma foto ao lado da colega de profissão e escreveu: “Marina Linda Ruy Barbosa”. Outra que manifestou apoio foi a atriz Luma Costa, que publicou uma foto de Marina segurando no colo seu filho mais novo, de quem é madrinha.

“Essa é a dinda do Dudu. Vocês podem conhecer ela por fora, mas eu conheço por dentro e não poderia ter escolhido uma madrinha melhor para o meu filho. Alguém com caráter e valores como ela só vai me ajudar a ensinar ao Dudu a ser uma pessoa batalhadora e do bem.”

Nas duas publicações, internautas e outras celebridades manifestaram apoio, como as atrizes Bianca Rinaldi, Pamela Tomé e Beth Goulart. O influenciador digital Carlinhos Maia comentou na publicação de Luma: “Ta aí uma coisa que eu acho lindo, empatia.”

Também chamou a atenção dos internautas o fato de Luma Costa curtir o comentário que uma internauta fez sobre toda a polêmica. “Ator sem caráter. Se encantou completamente por Marina, mandou algumas mensagens que um homem casado não deve mandar. A esposa dele leu, ficou com ódio e quis separar. O erro da Marina talvez tenha sido responder com educação por serem amigos de trabalho e não ter cortado de vez. Agora, cadê esse negócio de mexeu com uma, mexeu com todas? A coitada da Marina ficou sozinha nessa!”

Na última foto postada por Marina em seu Instagram, na sexta (15), há quase 50 mil comentários, em sua maioria, de apoio à atriz. Uma internauta escreveu: “Marina, eu nem seguia você, mas depois dessa situação ridícula que te envolveram, estou aqui para te apoiar. Sim, porque as mulheres devem apoiar as mulheres.”

Outra disse: “Vamos renovar os votos do casamento, porque tinha madrinha invejosa”, em referência ao fato de que Giovanna Ewbank e o marido, Bruno Gagliasso, foram padrinhos de casamento de Marina com o empresário Xande Negrão.

José Loreto e Débora Nascimento anunciaram a separação no sábado. Na noite de quarta (20), o ator publicou um pedido de desculpas à mulher, admitiu o erro, mas jurou que, apesar das evidências, “nada aconteceu”.

“Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação”, escreveu.

Assim que os rumores sobre o envolvimento de Marina na separação começaram, a atriz divulgou uma nota na qual afirma que ama seu marido e é muito feliz no casamento. Ela é casada com o ex-piloto e empresário Xandinho Negrão desde outubro de 2017.

“Hoje comecei a ser apontada por fofoqueiros da internet de ser talvez pivô de uma separação, que devem assistir muita televisão e pelo visto a novela. Eu amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho como consequência da novela”, disse a atriz, em comunicado à imprensa.

A situação envolvendo Marina, Loreto e Débora causou transtornos na produção da novela. O autor da trama, Aguinaldo Silva, chegou a publicar uma foto ao lado de Marina nesta quarta depois de a atriz faltar a festa em comemoração ao capítulo 100 do folhetim.