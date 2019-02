Márcia Fellipe e banda Fulô Mimosa abrem o Folia de Rua hoje em João Pessoa

Com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), o Folia de Rua será aberto nesta quinta-feira (21), às 19h, com shows da Orquestra Splok, da banda Fulô Mimosa e da cantora Márcia Fellipe, no Ponto de Cem Réis.

O Folia de Rua faz parte da programação do Carnaval de Boa 2019, que este ano homenageia o centenário do cantor paraibano Jackson do Pandeiro.

A programação começa com a Orquestra Splok, formada por músicos paraibanos. Regida atualmente pelo maestro Júlio César, surgiu como Orquestra de Frevo Tropicalientes e em 2008 adotou o nome de Splok. É uma das orquestras que animam as prévias da Capital, já se apresentou no Sabadinho Bom e outros eventos, com um repertório que varia entre frevos, marchinhas e sambas.

Formada por Harue Tanaka (sanfona), Luiza Rosas (flauta), Naomi Barrozo (cavaquinho), Ingrid Simplício (violão), Priscilla Fernandes (zambumba), Thay Fernandes (triângulo) e NaímaVilor (agogô), a Fulô Mimosa tem a direção musical do maestro Chiquito. O grupo se destaca no cenário musical e preparou, para a abertura do Folia de Rua, um repertório com músicas de Jackson do Pandeiro e algumas surpresas.

A grande atração da noite de abertura, a cantora Márcia Fellipe, sobe ao palco às 22h. Ex-integrante da banda Garota Safada, ela começou a carreira solo em 2014. Depois de consolidar seu nome com ‘Tá rolando um zum zum zum’, a artista emplacou sucessos como ‘Deixa eu te fazer feliz’, ‘Deus me livre, mas quem me dera’, ‘Virou ex perdeu a vez’ e ‘Aqui ó pro meu ex’, dentre outra músicas conhecidas do público.

“A Prefeitura de João Pessoa, através da Funjope, vem apoiando o Folia Rua, o maior pré-carnaval do Brasil, oferecendo uma programação ampla com desfile de blocos em vários bairros da cidade. O governo municipal também investe no Carnaval Tradição, que tem mais de cem anos, prestigiando nossa cultura popular, nossas raízes”, disse o diretor executivo da Funjope, Maurício Burity.

Além dos shows no Ponto de Cem Réis, a programação da abertura terá ainda desfile de blocos nos bairros. O Anjo Azul sai do Beco da Faculdade de Direito, às 20h, e terá como atrações uma orquestra de frevo, o Maracatu Pé de Elefante e o cantor Gabriel Egito. Desfilam ainda o Bloco da Cueca, Pinguim, Confete e Serpentina, Jaguaribe Folia, Maluco Beleza e Piratas dos Bancários.

Com aproximadamente quarenta blocos, o Folia Rua vai até o dia 3 de março com desfiles diários em vários bairros da Capital e contará com grandes atrações, a exemplo de Elba Ramalho e Bell Marques. A programação completa pode ser conferida no endereço eletrônicowww.joaopessoa.pb.gov.br/carnavaldeboa/

Programação da quinta-feira (21)

Bloco Piratas dos Bancários

Concentração: Av. Flamboyant (em frente ao Restaurante Divino Paladar), 18h.

Banda Tuareg´s, Orquestra de Frevo Mestre Quimba, Guitarrista James, DJ Adriel

Ponto de Cem Réis, às 19h (abertura oficial)

Orquestra Splok, Fulô Mimosa e Márcia Fellipe

Bloco Pinguim

Concentração: Praça João Pessoa, às 19h.

Orquestra de Frevo

Bloco Jaguaribe Folia

Concentração: Avenida 1º de Maio (em frente à Escola João Machado), às 19h.

Bloco Maluco Beleza

Concentração: Em frente ao Sintep, 19h.

Liss Albuquerque, Maestro Kiko, Alexandre Seixas.(Cover do Raul Seixas)

Bloco Anjo Azul

Concentração: Beco da Faculdade de Direito, 20h.

Orquestra de Frevo, Maracatu Pé de Elefante, Gabriel Egito.

Bloco da Cueca

Concentração: Ponto de Cem Réis, às 20h.

Orquestra de Frevo

Bloco Confete e Serpentina

Concentração: Praça Dom Ulrico, às 20h.

Orquestra de Frevo Gambiara, Mirandinha