Manutenção interrompe abastecimento d’água em dois bairros de JP

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) executa nesta terça-feira (5) a instalação de uma válvula para controlar o nível no reservatório de distribuição do bairro do Castelo Branco, em João Pessoa.

Em decorrência dos trabalhos, o abastecimento de água será interrompido, das 8h às 18h, nos bairros do Castelo Branco e Cidade Universitária.

Mais informações sobre os serviços executados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, que também atende ligações de celular.