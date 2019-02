Manoel Ludgério comenta sobre o 5º mandato como deputado estadual

Em solenidade ocorrida na manhã desta sexta-feira (1°), o deputado estadual Manoel Ludgério (PSD) tomou posse para o seu quinto mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

A solenidade para a 19ª Legislatura do quadriênio 2019/2022 da ALPB, reuniu os 36 parlamentares eleitos em outubro do ano passado, onde Manoel Ludgério foi reeleito com 37.390 votos oriundos das mais diversas cidades do Estado da Paraíba.

“É uma honra tomar posse para o quinto mandato como deputado estadual. Minhas palavras são de gratidão a todos aqueles que permitiram mais esse feliz e inesquecível momento em minha trajetória política”, disse o parlamentar.

A solenidade de posse foi prestigiada por familiares, autoridades políticas e amigos do parlamentar.