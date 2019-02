Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Estado de S. Paulo

Aliado de Onyx vence no Senado, mas futuro de reformas é incerto

Folha de S. Paulo

Em eleição caótica, Renan desiste e governista vence

O Globo

Renan desiste, e Davi é eleito no Senado com o apoio do governo

Agora São Paulo

Confira os direitos de quem parou de contribuir ao INSS

O Dia (RJ)

Defenda-se dos golpes que roubam senhas pela internet

Correio Braziliense

Com apoio do Planalto, Alcolumbre vence Renan

Estado de Minas

TRAGÉDIA DE BRUMADINHO

Por dentro das operações

Correio da Bahia

DEM fica com as presidências da Câmara e do Senado

Jornal do Commércio (PE)

Renan sai da briga e DEM leva o Senado

A Tarde (BA)

Senado elege Alcolumbre presidente após confusão

Tribuna do Norte (RN)

Impasse tributário provoca queda de 34% nas exportações de melão

Gazeta de Alagoas

Governo desconhece situação de mais de 90 barragens em AL