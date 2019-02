Manchetes desta segunda-feira dos principais jornais nacionais

Correio Braziliense

Governo lança pacote anticrime e acelera reformas

Folha de S.Paulo

Ministro deu verbas públicas para candidatura de laranjas

O Estado de S. Paulo

Isenções vão fazer INSS abrir mão de R$ 54 bi no ano

O Globo (RJ)

Após vitória, governo busca ampliar apoio a reformas

O Dia (RJ)

Como trocar de banco ou linha de crédito para quitar dívidas

Estado de Minas

Alto risco

Zero Hora (RS)

Dívida com piso do magistério pode chegar a R$ 33,8 bi

Agora São Paulo

Tribunais dão adicional para todo tipo de aposentadoria

Valor Econômico (SP)

Governo vence primeira disputa no Congresso

Diário de Pernambuco

Sérgio Moro lança pacote anticrime

Jornal do Commercio (PE)

A aposta de Moro para combater a violência