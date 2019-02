Maju Coutinho será a primeira mulher negra a apresentar o Jornal Nacional

Da redação com Folhapress. Publicado em 13 de fevereiro de 2019 às 20:14.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Conhecida do público por apresentar a previsão do tempo nos telejornais da Globo, a jornalista Maria Júlia Coutinho, 40, exercerá papel diferente neste sábado (16). Ele vai assumir a bancada do Jornal Nacional.

Em quase 50 anos de história do programa, será a primeira vez que uma mulher negra vai apresentar o JN.

Maju Coutinho entra para o time de jornalistas da emissora que se revezam na bancada da atração aos sábados e feriados, quando os titulares William Bonner e Renata Vasconcelos estão de folga.

Com a sua ida para o noticiário noturno, a jornalista vai sair da escala de fim de semana do Jornal Hoje. Segundo a Globo, ela não terá substituto no jornal vespertino.

De segunda a sexta-feira, Maju Coutinho continuará na apresentação da previsão do tempo na segunda edição do SPTV e no Jornal Nacional.

Nas redes sociais, artistas e colegas de profissão comemoraram a novidade. A atriz Leticia Colin publicou uma foto de Maju Coutinho em seu Instagram e escreveu: “Parabéns, Maju, musa maravilhosa! Uma notícia que nos enche de alegria e esperança.”

O repórter e apresentador Márcio Gomes também fez elogios à colega em imagem divulgada em seu Instagram. ” Única foto que tenho com a Maju -quando fiz o fim de ano no SP2: apenas uma semana, mas foi suficiente para ter testemunhado o quão simples, competente e carismática ela é. Maria Júlia Coutinho vai apresentar o JN nos fins de semana.”