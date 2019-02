Mais de 70% dos casos da doença de Chagas acontecem através de alimento contaminado

A doença de Chagas causou a morte de 155 pessoas em 68 municípios da Paraíba no período de quatro anos.

É o que atesta o médico intensivista e pós-graduado em cardiologia Eriegly Santos, que alertou que a doença foi transmitida através de alimentos contaminados pelo inseto barbeiro em 72% dos casos registrados no Brasil.

Em entrevista nesta segunda-feira, 4, o médico destacou a importância da higienização dos alimentos para evitar os riscos de contaminação da doença.

Os alimentos com maior incidência de contaminação, que acontece através das fezes e da urina do barbeiro, são: açaí, palmito e cana-de-açúcar.

“Os dados do Ministério da Saúde mostram que 72% das infecções pelo Trypanosoma cruzi [barbeiro] ocorrem por via alimentar, através de alimentos contaminados. Os alimentos entram em contato com as fezes ou urina do mosquito barbeiro e a transmissão via oral ocorre quando há ingestão de alimentos frescos como palmitos, sucos de açaí e caldo de cana contaminados”, explicou.

Ainda conforme o especialista, os sintomas aparecem entre três e 22 dias após o consumo do alimento contaminado e podem englobar: dor de cabeça, febre constante, fadiga e cansaço, dor do corpo, manchas vermelhas e arroxeadas pelo corpo, e inchaços, principalmente nos membros inferiores da face.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM