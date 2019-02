Mais de 30 mil estudantes voltam às aulas na rede municipal de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), iniciou na manhã desta segunda-feira, 18, o ano letivo 2019. Ao todo, cerca de 32 mil estudantes do Sistema Municipal de Ensino retornaram às aulas nas creches e escolas do município.

A solenidade de abertura oficial do ano letivo ocorreu na Escola Municipal Padre Antonino, no bairro de Bodocongó, unidade que obteve o melhor resultado histórico no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), entre 2007 e 2017.

Segundo a secretária de Educação, Iolanda Barbosa, o Sistema Municipal de Ensino passou por ajustes para oferecer educação de qualidade a todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos. “Começamos o ano letivo com escolas e creches muito fortalecidas, com o quadro de servidores completo em todas as unidades, considerando o aumento de matrículas em escolas e creches”, frisou.

Além disso, o município ampliou a capacidade de atendimento na educação infantil gerando cerca de 1,6 novas vagas com a abertura de novas creches. “A educação infantil cresceu muito em oferta e em qualidade, com a abertura de oito novas creches para este ano, sendo que cinco delas já estão em pleno funcionamento e as outras três, localizadas no Aluízio Campos, entrarão em funcionamento assim que as casas forem entregues”, destacou.

Ainda conforme a secretária, o ano letivo de 2019 se inicia com um considerável aumento no atendimento de crianças com deficiência ou dependência, chegando a cerca de 1,5 mil crianças atendidas pela educação especial nas escolas e creches de Campina Grande.

Participaram da solenidade de abertura do ano letivo, o diretor-executivo do Instituto Alpargatas, Berivaldo Araújo; o presidente do Instituto de Previdência Municipal de Campina Grande (Ipsem), Antônio Hermano; a coordenadora de educação da Seduc, Izabel Veiga; além de outras autoridades.