Maior açude da Paraíba recebe forte recarga no final de semana

O açude de Coremas, maior reservatório da Paraíba, registrou neste final de semana um bom aporte hídrico, fruto das chuvas que caíram principalmente na região do vale do Piancó, no Sertão.

Segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), o manancial recebeu aproximadamente 2,5 milhões de m³, chegando a acumular 55.666.595 m³, o que representa 9,41 % da capacidade.

A previsão é que as chuvas continuem caído dentro da média história, trazendo mais recargas aos reservatórios do Estado.