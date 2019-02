Maiara e Maraísa e Skank homenageiam meninos mortos no incêndio do Flamengo em shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em show no Rio de Janeiro feito na noite deste sábado (9), a banda Skank dedicou a música “É Uma Partida de Futebol” aos jovens atletas mortos em um incêndio no alojamento de base do Flamengo, ocorrido na sexta-feira (8).

“Todos esses garotos que tiveram os seus sonhos interrompidos pela tragédia há dois dias no CT do Flamengo, a nossa solidariedade a todos esses pequenos heróis”, disse o vocalista do grupo, Samuel Rosa.

“Garotos que estavam tentando um sopro de esperança na vida de muitos deles, com famílias que vêm de regiões mais carentes. Essa música hoje é em especial a eles e a todos os seus familiares.”

A canção de 1996 da banda mineira é uma das mais lembradas quando o assunto é futebol, e foi apresentada no KM de Vantagens Hall, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Além deles, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa também fez homenagem aos meninos cantando o hino do Flamengo, enroladas a uma bandeira do clube, em um evento do bloco Spanta Neném na Marina da Glória.