Maia fecha blocão para tentar reeleição na presidência da Câmara

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), registraram na tarde desta sexta-feira (1º) bloco com 11 partidos.

Uniram-se oficialmente ao candidato à reeleição partidos do centrão como PP, PR, PRB, PSD, MDB, PSC, PTB e PMN, além do próprio DEM, do PSDB e do PSL de Jair Bolsonaro.

No total, a formação tem 301 deputados e conseguirá 6 dos 10 espaços da Mesa Diretora da Câmara.

Maia deve ser apoiado também por parlamentares de partidos que não fazem parte de seu bloco, como PDT e PC do B.