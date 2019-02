Mãe de cantor é detida por furtar energia elétrica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A mãe do cantor Alexandre Pires, 43, Maria Abadia Pires, foi detida pela Polícia Militar e levada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberlândia nesta segunda-feira (25).

Segundo informações da Polícia Militar, funcionários da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) foram chamados para religar a energia de uma residência de Maria no Bairro Vigilato Pereira, onde constataram uma ligação clandestina. A prática é conhecida popularmente por “gato de luz”.

Maria prestou depoimento e foi liberada após pagar uma fiança de valor não divulgado. Procurada, a assessoria de Alexandre Pires não se pronunciou até então sobre o caso.

Em janeiro, Alexandre se envolveu em um episódio com Gusttavo Lima, 29, e disse ao F5, da Folha de S. Paulo, que pretendia tomar “providências cabíveis” na Justiça contra o sertanejo.

O problema ocorreu porque Alexandre faria um show na Arena Petry, em São José (SC), e Gusttavo se apresentaria na sequência.

A poucas horas do evento, Gusttavo teria exigido do contratante que o seu espetáculo abrisse a noite, no lugar de Alexandre, ou então ele não se apresentaria mais.

Na versão que Gusttavo deu ao público, no entanto, a decisão teria sido do contratante, que o desmente.

O cantor sertanejo também entrou em contradição quando explicou, em vídeo depois apagado do Instagram, que seria ele o contratante do show e que no seu “Boteco”, nome do espetáculo, “entra e sai quem eu quero”.