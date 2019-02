Ludmilla terá Belo e Mumuzinho em seu bloco de Carnaval

BEATRIZ VILANOVA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – No ano passado, o bloco de rua Fervo da Lud conseguiu levar às ruas do Rio de Janeiro mais de 200 mil pessoas.

As expectativas para o Carnaval deste ano são ainda maiores, uma vez que a cantora marcará presença também na Marquês de Sapucaí e em Salvador.

Na terça-feira de Carnaval, no dia 5 de março, Ludmilla sobe o trio elétrico de seu bloco com Belo e Mumuzinho, dentre outros artistas convidados e já confirmados.

De lá, ela canta sucessos da carreira e músicas que estarão em seu novo DVD, “Hello Mundo”, que tem parcerias com Anitta, Simone e Simaria, Leo Santana, Jão e Ferrugem.

“Estou me preparando para o Carnaval junto com a preparação do DVD, porque não vou ter muito tempo para fazer alguma coisa separada”, explica Lud.

Na Marquês de Sapucaí, ela também irá cantar em camarotes. Além disso, estará em alguns eventos carnavalescos em Salvador.

“Meu carnaval vai ser muito agitado”, adianta a cantora. “Eu sempre trabalho muito no Carnaval, e neste ano, acredito que até mais, graças a Deus.”

Além disso, nem todos os fãs da cantora sabem que ela promove uma roda de samba mensal no Jockey Club do Rio de Janeiro.

Excepcionalmente neste mês, ela não fará o evento por conta do DVD e do Carnaval, mas convida seus fãs para as próximas edições.

“Antes de eu começar a cantar, frequentava samba e, junto com a Carol Sampaio, fizemos um projeto de uma vez por mês fazer uma roda de samba”, conta Lud.

“Eu canto quatro horas direto de pagode, e a gente começou em uma parte menor do Jóquei, mas a ‘parada’ foi crescendo tanto que o último foi na parte maior do Jóquei e ficou lotado. E o Belo foi cantar comigo.”