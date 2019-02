SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma das parcerias musicais mais aguardadas de todos os tempos acaba de chegar. “Favela Chegou”, música de Ludmilla, 23, em parceria com Anitta, 25, foi lançada nesta quarta-feira (27).

O hit, no entanto, já havia sido apresentado no dia 14 de fevereiro em show de gravação do novo DVD de Ludmilla. Às 12h desta quarta, a música também ganhará clipe.

A cantora de “Din Din Din” já havia adiantado que o novo hit seria “uma música que todo mundo que ouvir não vai conseguir ficar parado.” “A bunda treme automaticamente”, brincou em um evento à imprensa.

A canção faz parte do novo e primeiro DVD de Ludmilla, “Hello Mundo”, que tem parcerias também com Simone e Simaria, Jão, Ferrugem e Leo Santana.

“Cada convidado foi escolhido a dedo”, contou Lud. “O que mais foi inusitado foi o Jão, pelas músicas que eu canto. Mas eu amo o Jão, sei cantar todas as músicas dele e a música com ele, quando começarmos a cantar, levem toalhinhas, porque vão chorar.”

A diversidade de ritmos é um fator importante, ainda mais porque ela diz que “não gosta de se rotular”. A cantora afirma que sofre uma espécie de preconceito ao ser vista apenas como funkeira, sem explorar outros ritmos musicais.

“Nesse DVD eu quero mostrar que eu não preciso de um rótulo, sou uma cantora de verdade.”

“Eu canto há sete anos, mas todo o artista que começa a emplacar vários hits como eu consegui, acabam fazendo um trabalho assim para mostrar como é o show da pessoa. Porque só pelos clipes e músicas, talvez não dê para conhecer o artista completamente. Vi a necessidade de mostrar para todo mundo o quanto eu cresci e amadureci, o quanto tinha coisa para mostrar e gente para emocionar.”