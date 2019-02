Por causa das chuvas, os trens foram suspensos temporariamente na grande João Pessoa. A via férrea ficou alagada e tomada por lixo em vários trechos.

Equipes da CBTU estiveram no local para tentar contornar a situação e não há previsão do retorno do serviço. Vale lembrar que já havia uma alerta sobre a previsão de chuva.