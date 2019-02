Lígia apresenta Destino Paraíba ao prefeito de São Paulo e ao presidente da Frentur

A vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, se reuniu na última quinta-feira (21), com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo (Frentur), deputado federal Herculano Passos (SP), no gabinete do prefeito, na capital paulista.

Além de tratar de parcerias para o desenvolvimento do turismo e trocar experiências, Lígia apresentou o Destino Paraíba com o objetivo de atrair mais investimentos e turistas para o estado. Pesquisa realizada pela PBTur mostra que o principal estado emissor de turistas para o Destino Paraíba é São Paulo (23,32%), seguido por Pernambuco (15,49%), Rio Grande do Norte (8,77%), Rio de Janeiro (6,36%) e Distrito Federal (8,48%).

“A reunião foi positiva. Trocamos experiências sobre o desenvolvimento do turismo, discutimos futuras parcerias, metodologias de trabalho e aproveitamos para divulgar a Paraíba, nossos roteiros, belezas naturais, cultura, arte, gastronomia e a hospitalidade do povo paraibano”, ressaltou a vice-governadora, que estava acompanhada do deputado federal Damião Feliciano.