Líder pede para Adriano manter a palavra e honrar compromisso com o governador

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, Ricardo Barbosa, fez um discurso apelando para que os parlamentares mantivessem o voto a Hervázio Bezerra, após Tião Gomes retirar o nome para concorrer à presidência no 2º Biênio e apresentar Adriano Galdino para concorrer com Hervázio Bezerra, que também é da base governista de João Azevedo.

Ricardo Barbosa é enfático e pede para que tanto Adriano, como os deputados votem em Hervázio Bezerra para o 2º Biênio, honrando o acertado com o governador em reunião na noite dessa quinta-feira, 31.

– Vossa excelência participou ontem de uma reunião com 21 deputados, onde nos deu a certeza na sua fala que, no segundo biênio, iria eleger Hervázio Bezerra. Se o senhor não puder manter a sua palavra em frente ao Governador do Estado, eu peço que os deputados da base que possam fazê-lo, em nome de suas consciências e honorabilidades – pontuou o líder.

Ouça a entrevista: