Líder do Patriota diz que legenda vai priorizar pauta anticorrupção

Da Redação com Agência Câmara. Publicado em 9 de fevereiro de 2019 às 21:08.

O novo líder do Patriota na Câmara, deputado Fred Costa (MG), diz que o partido tem a pauta anticorrupção como prioritária.

“Aquilo que deveria ser inerente tornou-se qualidade [combate à corrupção]. Nesse sentido, queremos trabalhar pelo fim do foro privilegiado, pela prisão após condenação em segunda instância, por incluir outros instrumentos de transparência e de prestação de contas do uso do dinheiro público”, explicou.

Entre as reformas em discussão, Fred Costa considera a previdenciária a mais importante.

Para ele, no entanto, o debate simultâneo de outras pautas relevantes poderá prejudicar a análise da matéria.

“Nada impede que três temas tão importantes – reformas tributária e previdenciária, além do pacote anticrime trazido pelo ministro Sérgio Moro – tenham a sua tramitação garantida. Porém acho que isso pode gerar prejuízo para a discussão do objeto prioritário, que é a Previdência.”

Independência

Fred Costa, que está em seu primeiro mandato na Casa, afirma que o partido será independente em relação ao Planalto e rejeita a polarização entre governistas e oposicionistas.

“Aquilo que for bom para o País, se entendermos dessa forma, votaremos a favor; o que for ruim, votaremos contra.”

Na legislatura passada, o Patri tinha dois deputados – o número aumentou para cinco na atual.