Líder do grupo G-9 na ALPB: “O dia a dia vai mostrar nosso estilo de fazer política”

O deputado Júnior Araújo (Avante) fez um pronunciamento na sessão dessa terça-feira (19) quando da volta do recesso parlamentar já como líder do grupo G-9, que irá comandar na Assembleia Legislativa.

Segundo ele, será o porta-voz do grupo da bancada que irá atuar com independência na Casa em prol do povo paraibano.

“Chegamos a esta Casa com humildade, mas com muito compromisso para que a gente possa levantar temas importantes, bandeiras e causas da nossa região, mantendo uma boa relação com os nossos colegas. O dia a dia vai mostrar aqui o nosso estilo de fazer política, que é um estilo de diálogo, de desprendimento e de convivência mais amistosa possível com todos os colegas de bancadas”, ressaltou.

Júnior Araújo também fez um agradecimento especial aos colegas parlamentares que o escolheram para ser líder do G-9 ou do Bloquinho como tem sido chamado no Legislativo.

“Agradeço aos colegas que nos confiaram essa missão. Chegamos aqui no posto de novato, de pioneiro, mas não tenham dúvidas que trago muita experiência e o compromisso de quem já foi vice-prefeito de uma das maiores cidades do Estado, a nossa querida Cajazeiras”, externou.

O deputado também vai fazer parte da Frente Parlamentar das Águas, que tem como presidente o deputado conterrâneo Jeová Campos, de quem recebeu o convite para integrar o movimento, que vai tratar dos recursos hídricos no Sertão.

“Iremos discutir nesta frente temas importantes e de interesse popular”, completou.