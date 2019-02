Líder do governo propõe aumento de tempo dos debates nas sessões da ALPB

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Barbosa (PSB), apresentou na sessão desta quarta-feira (20), um Projeto de Resolução propondo alteração nos dispositivos do Regimento Interno no tempo do grande expediente.

Conforme as modificações, o artigo 70º passará a vigorar com a seguinte redação: Discurso em tema livre no grande expediente pelo tempo máximo de 15 minutos e no artigo 84º, o tempo do grande expediente, destinado para uso dos deputados sobre temas livres, será distribuído entre os oradores inscritos para discursos de até 15 minutos permitindo-se, o aparte.

No artigo 76º, o pequeno expediente terá a duração de 60 minutos, improrrogáveis, destinados às matérias do expediente e aos oradores inscritos.

O deputado destacou a importância das alterações no Regimento explicando que reveste do fato fundamental de voltar a assegurar e garantir os grandes e bons debates na Casa.

“No pequeno expediente, nós dispomos de apenas cinco minutos, sem permissão de aparte pelo Regimento Interno. Isso limita muito a potencialidade dos nossos discursos nesse Poder, da nossa interlocução com o povo paraibano, com a própria imprensa, e nossa proposta é para, inclusive, retornar o status quo dos tempos de outrora dos tempos disponibilizados para o uso da tribuna nesta Casa. O grande expediente voltará, se aprovada a resolução, a ter 15 minutos, e teremos condições razoáveis de estabelecermos o bom debate no Parlamento”