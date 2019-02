Líder do Governo na Câmara campinense ´solta o verbo´ contra ex-governador

Vice-líder do Governo na Câmara de Campina, Alexandre do Sindicato (PHS) não baixou as armas em relação à gestão do PSB, chamando de “eixo do mal” a passagem de Ricardo Coutinho pelo Executivo.

“Parece que o Palácio da Redenção foi desinfetado do cheiro de enxofre que ali rondava há 8 anos”, acunhou.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatea Souza