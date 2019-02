Líder defende governo sobre onda de violência ocorrida nas prévias carnavalescas

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Barbosa (PSB), foi à tribuna refutar denúncias de responsabilidade do governo do Estado em relação às ocorrências policiais observadas no último domingo durante o desfile do bloco das virgens de Tambaú, no Folia de Rua.

“Por mais preventiva que sejam as ações policiais, por mais recursos que se destinem às estruturas de segurança pública, é impossível o controle de uma multidão de mais de 200 mil pessoas em ambiente aberto, sem que haja incidentes, acidentes e ocorrências mais graves. A pessoa mal-intencionada já sai de casa armada e resolve atirar por motivo torpe, ou decide realizar depredações sem motivo algum”, comentou.

Barbosa informou que o contingente policial era mais do que suficiente para um evento daquele porte – 800 policiais. “Quero aqui desmontar as acusações contra o governo do Estado, que tomou todas as providências e não foi omisso em nenhum momento”, enfatizou.