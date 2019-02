Líder da oposição sinaliza adesões da base governista em Campina Grande

Novo líder do bloco de oposição na Câmara campinense, o vereador Bruno Faustino (PSB) anunciou que os oposicionistas não assinarão as mudanças que estão sendo propostas pelo vereador Sargento Neto (PRTB) no regimento interno.

Por outro lado, Bruno revelou que “alguns vereadores” da base governista “me procuram para tratar da possibilidade” de integrar o bloco de oposição.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatea Souza