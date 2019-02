Líder da oposição na CMCG é contra mudança no regimento

O vereador e líder da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, Bruno Faustino (PSB), disse que ainda não leu a emenda que pretende mudar o Regimento Interno da Casa, propondo mais transparência e autonomia para o primeiro secretário na Mesa Diretora, porém, não deve assinar o requerimento.

Ele disse que há uma guerra na bancada do prefeito Romero Rodrigues, querendo mais poderes na Mesa. Bruno questionou por que somente agora os componentes da mesma, neste segundo biênio, estão propondo essa mudança, sendo que quando assumiu a primeira secretaria, no biênio passado, não houve essa manifestação dos vereadores da base.

– Quando estive à frente da primeira secretaria nos dois primeiros anos, dei minha contribuição, propus mudanças e fui atendido. Tive flexibilização de interagir com a presidente e nunca tive problemas. Não sei o que está acontecendo que nesse novo biênio estão querendo colocar um projeto para modificar o sistema presidencialista que sempre foi. Por que somente agora, com minha saída da primeira secretaria, que estão propondo isso, se nunca se posicionaram assim? – questionou.

O vereador ressaltou que se for só por questões de transparência, os dados da Câmara são lançados no sistema do TCE e ficam disponibilizados para a população em geral, no Sagres Online.

*As informações são da Rádio Campina FM